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Google оштрафовали во Франции на 220 млн евро

Google оштрафовали во Франции на 220 млн евро

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал интернет-гиганта Google на 220 миллионов евро за продвижение собственных услуг в сфере интернет-рекламы.

Об этом говорится в заявлении антимонопольного органа страны ADLC от 7 июня.

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«Управление по конкуренции сегодня выносит решение о наложении санкций на Google объемом до 220 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей веб-сайтов и мобильных приложений», — говорится в заявлении.

Антимонопольный регулятор Франции отметил, что Google предоставил преференциальный режим своим технологиям, предлагаемым под брендом Google Ad Manager, как в отношении работы сервера объявлений DFP (который позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его платформы для продажи SSP AdX (которая организует процессы аукционов, позволяющие издателям продавать свои предложения рекламодателям) «в ущерб своим конкурентам и издателям».

«Решение о введении санкций против Google имеет особое значение, потому что это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов аукционов, с помощью которых работает „медийная реклама“ в Интернете. Ускоренное расследование выявило процессы, с помощью которых Google, опираясь на свое значительное доминирование на серверах объявлений для сайтов и приложений, превосходило своих конкурентов как на серверах объявлений, так и на платформах SSP», — прокомментировала глава регулятора Изабель де Сильва.

Как отмечается, эти действия привели к ухудшению конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и позволили Google не только сохранить, но и укрепить свое доминирующее положение.

Эта санкция и эти обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков и возможность издателей максимально использовать свое рекламное пространство.

По материалам Корреспондент.net
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