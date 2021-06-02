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В Girard-Perregaux создали часы за $146 тыс. в честь британского бренда (фото)

В Girard-Perregaux создали часы за $146 тыс. в честь британского бренда (фото)

Tourbillon with Three Flying Bridges (“Турбийон на трех воздушных мостах”) с приставкой Aston Martin Edition — так называется модель часов, которая будет изготовлена в количестве всего 18 экземпляров.

В компании Girard-Perregaux решили, что лимитированные сверхточные часы, созданные в честь британского производителя спорткаров, должны выглядеть элегантно и мгновенно запоминающимися. Поэтому в основе стиля новой модели лежит сложная скульптурная философия дизайна, которая, по мнению партнеров, выглядит более роскошной и ориентированной на стиль жизни владельцев Aston Martin, чем традиционные хронографы, создаваемые сейчас в партнерстве с часовщиками и автопроизводителями.

Как сказал CEO Girard-Perregaux Патрик Пруно, схожесть взглядов двух марок облегчила партнерство: “Мы в Girard-Perregaux сразу захотели сотрудничать с таким волнующим брендом, для которого так важен дизайн”.


Фото: Фокус

Под сапфировым стеклом в 44-миллиметровом титановом корпусе скрывается механизм, состоящий из 79 деталей, общий вес которого составляет 250 мг, а самая большая деталь — всего 10 мм в диаметре. Водонепроницаемость часов – всего 30 метров, но в Girard-Perregaux логично предположили, что вряд ли кто-то из владельцев будет нырять глубже, не снимая их с руки.

Стоимость каждого такого турбийона в исполнении Aston Martin — 146 тысяч долларов, официальные представители Girard-Perregaux уже принимают заказы.

По материалам Фокус
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