Huawei представляет Maextro S800 — люксовый электрический седан Сегодня 02:33 — Технологии&Авто

Huawei представляет Maextro S800 — люксовый электрический седан

Huawei выпускает свой первый автомобиль под брендом Maextro — роскошный седан S800. Разработанный в партнерстве с компанией JAC, этот автомобиль нацелен на соревнования с элитными моделями D+ класса, такими как Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. производителями люксовых автомобилей.

Цена предпродажи S800 колеблется от €124,320 до €186,510, что делает его одним из самых дорогих китайских автомобилей на рынке. Габариты машины: длина — 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1536 мм, колесная база — 3370 мм. По словам Ричарда Ю, главы подразделения умных автомобилей Huawei, это ставит S800 в топ-0,01% по размеру среди всех дорожных транспортных средств.

Экстерьер автомобиля объединяет классическую роскошь и футуристические элементы. S800 будет доступен в двух цветах: яркий пурпурно-серебристый и традиционный чёрный. Одной из наиболее заметных особенностей дизайна являются колеса, которые китайские СМИ описывают как «плоские хлебцы» или «пирожковые кольца», отличающиеся от типичных многоспицевых дизайнов в этом сегменте.

Ровный передний гриль выглядит менее прямоугольным, чем у обычных люксовых седанов. Отдельного внимания заслуживает освещение: передняя часть оснащена двумя светодиодными полосками, обрамляющими основные фары, а также создающими эффект «Млечного пути» благодаря констелляции мелких световых источников. Такой же дизайн применен и в задних фонарях и уникальных дверных ручках.

Интерьер S800 тоже обещает быть впечатляющим. Кроме «звездного неба» на крыше, автомобиль оснащен двумя отдельными задними сиденьями, что добавляет элемент роскоши. По слухам, на передней панели будет три экрана. Прочная B-образная стойка, вероятно, придает безопасности и структурной целостности автомобиля. Вместо классического логотипа на передней части, Maextro решил расположить надпись латиницей по бокам и задней части.

Хотя конкретные детали функций еще не разглашены, Huawei обещает целый ряд «супер» возможностей: Super Cruise, Super Maneuverability, Super Awareness, Super Privacy, Super Communication, Super AI, Super Protection и Super Reliability. По предварительным данным, S800 будет оснащен функцией автономного вождения L3 с датчиком LiDAR, установленным на крыше.

Huawei также подтвердил интеграцию трех уровней интеллекта: умное вождение, умный салон и умное управление пространством, которые работают на платформе Turing второго поколения.

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