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Tesla вложит $3 млн в разработку нового аккумулятора

Tesla вложит $3 млн в разработку нового аккумулятора

В течение пяти последних лет Tesla сотрудничала с исследовательской группой из Канады, во главе которой стоит Джефф Дан, признанный эксперт в сфере литий-ионных батарей. Его заслугами удалось увеличить срок службы элементов питания, а теперь он и его команда занимаются в основном повышением плотности энергии и долговечности аккумуляторов для электромобилей и энергосетей.

На новые разработки команда Дана получила грант в размере $6 млн. Более половины этой суммы предоставила компания Илона Маска, пишет Electrek.

С 2016 года Дан и его группа из Университета Далхаузи заключили партнерское соглашение с Tesla. За последние пять лет ученые запатентовали для компании несколько технологий, которые могут увеличить срок службы безанодного аккумулятора с жидким электролитом до миллиона миль.

В 2020 году группа Дана сообщила о прорыве в создании элементов питания с увеличенной плотностью энергии. Этого достаточно, чтобы поднять запас хода электромобиля на 280 км или даже электрифицировать городскую авиацию.

Однако в этом году срок контракта истекает, и грядут изменения, пишет Electrek. Учитывая занятость Дан решил назначить на проект Tesla Canada Research двух руководителей, которых продолжит консультировать. В январе Tesla продлила контракт с канадской исследовательской командой, новыми главами которой стали Ян Чунин и Майкл Метцгер.

На днях стало известно, что Tesla внесла свой вклад в грант на общую сумму $6 млн, выданный группе ученых. Компания пообещала вложить в исследование $3,1 млн, остальные $2,9 вложил Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады. Средства выделены на разработку передовых батарей для электромобилей и энергосетей.

В частности, канадские ученые попытаются снизить себестоимость батарей, повысить их срок службы и плотность энергии, сохранить и увеличить безопасность и повысить содержание экологических материалов.

Мартовский отчет аналитиков из Cairn Energy Research Advisors показывает, что Tesla с огромным преимуществом лидирует среди производителей EV по показателю себестоимости батарей.

Согласно анализу, Tesla платит в среднем $142 за кВт/ч за элементы питания, купленные у трех производителей: Panasonic, LG Chem и CATL. Для сравнения, General Motors платит $169 за кВт/ч, а индустрия в среднем – $186/кВт-ч.

По материалам Mind
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