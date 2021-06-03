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Межбанк: неделя начнется с дальнейшей «борьбы» за курс

Межбанк: неделя начнется с дальнейшей «борьбы» за курс

Этот понедельник пройдет на валютном рынке интересно и очень активно. Продолжается курсовое противостояние самых крупных игроков межбанка и практически “победа” на прошлой неделе осталась за покупателями. Воспользовавшись ситуацией, они навязали продавцам понижающий тренд по доллару и все попытки последних как-то этому сопротивляться – ничем не закончились. Гривна укрепилась до 27,24/27,26 к концу торгов 4-го числа и это был явно не предел. А НБУ пришлось в прошлую среду и пятницу выкупать излишек доллара, чтобы остановить его проседание к цели в 27 гривен. Поэтому начало этой недели пройдет под знаком дальнейшей “борьбы” за курс. И от того, смогут ли остановить продавцы сползание котировок к этому уровню в понедельник и вторник – во многом зависит дальнейшее курсообразование на весь июнь.

По нашим данным, сегодня продавцы постараются дать “бой” покупателям и не уступать им в части котировок. Они надеются на нерезидентов и на “дочек” иностранных компаний, выводящих дивиденды обычно ежемесячно до конца первой декады. Но иностранцы понимают ситуацию, видят избыток предложения и будут пытаться купить валюту максимально дешево. Не торопятся закупаться валютой и крупные местные игроки. Они тоже явно тянут время и надеются купить ее максимально дешево.

Но частично всем покупателям игру “на понижение” может испортить Нацбанк, если он все же решит спасать доллар и станет активно изымать излишек предложения через свои выходы на межбанк. Кто “победит” в этой истории сегодня – “скупые” покупатели или “несчастные” продавцы – покажет поведение межбанка уже в первой половине дня.

У НБУ нет особого желания участвовать в торгах, но при дальнейших перекосах спроса и предложения на межбанке – ему придется это делать. Ценник регулятора в этом случае и будет курсовым ориентиром для всех участников торгов, если он все же решится опять провести интервенцию.

Котировки межбанка, по нашим расчетам 7 июня будут в пределах: доллар — коридор 27,12 – 27,33 грн, евро — коридор 32,90 – 33,27 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,21 / 27,23
евро – 33,08 / 33,10

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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