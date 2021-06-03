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ТОП - 5 самых востребованных специалистов в Киеве (инфографика)

ТОП - 5 самых востребованных специалистов в Киеве (инфографика)

Киев – лидер по количеству вакансий среди всех регионов Украины. По данным аналитики, 23% всех актуальных вакансий на кадровом портале – это предложения работы в столице.

Аналитики кадрового портала grc.ua сделали обзор рынка труда столицы.

Условный средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека. В некоторых профессиональных сферах конкурс выше. Так, например, конкуренция среди специалистов по продажам составляет 7 кандидатов на одно место. Вакансии в сфере «реклама/маркетинг/PR» перекрывают потребность на 19%.

Минимальный конкурс на рабочие специальности в сфере производства, промышленности и добычи сырья. Также Киев, как и вся Украина, нуждается в работниках в сфере младшего и среднего медицинского персонала.

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ТОП-5 самых востребованных работодателями рабочих. К наиболее желаемым работникам в Киеве относятся:

  • специалисты из сферы ІТ, телеком, Интернет (26% всех вакансий Киева);
  • специалисты по продажам (13% вакансий);
  • эксперты по маркетингу, пиару и рекламе (8.3%);
  • менеджеры банковской сферы (6.8%);
  • бухгалтеры (5.3%).

Где самые высокие зарлаты? Интересно, что, по данным исследователей, специалисты по продажам (второе место по количеству вакансий) существенно уступают маркетологам и пиарщикам по уровню заработной платы (третья строчка ТОП-5 наиболее востребованных кандидатов). Так, в конце мая специалисты по продажам могли рассчитывать на компенсацию чуть больше 24 тыс. грн, в то время как эксперты из сферы «маркетинг, реклама, PR» претендуют на большую сумму (31 тыс. грн).

В целом, согласно данным аналитики grc.ua, самую высокую среднюю заработную плату предлагают специалистам из сферы ІТ, телеком, Интернет (69 тыс. грн). Эта категория – безоговорочный лидер и по количеству вакансий, и по денежной компенсации.

Кто чаще всего ищет работу. Соискатели работы в Киеве больше всего хотят работать:

  • в сфере высшего менеджмента (12% резюме от всех кандидатов, зарегистрированных на кадровом портале grc.ua);
  • в IT/телеком сфере (11%);
  • также ищут работу специалистами по продажам (10%).

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По материалам Finance.UA
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