ТОП - 5 самых востребованных специалистов в Киеве (инфографика)

Киев – лидер по количеству вакансий среди всех регионов Украины. По данным аналитики, 23% всех актуальных вакансий на кадровом портале – это предложения работы в столице.
Аналитики кадрового портала grc.ua сделали обзор рынка труда столицы.
Условный средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека. В некоторых профессиональных сферах конкурс выше. Так, например, конкуренция среди специалистов по продажам составляет 7 кандидатов на одно место. Вакансии в сфере «реклама/маркетинг/PR» перекрывают потребность на 19%.
Минимальный конкурс на рабочие специальности в сфере производства, промышленности и добычи сырья. Также Киев, как и вся Украина, нуждается в работниках в сфере младшего и среднего медицинского персонала.
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ТОП-5 самых востребованных работодателями рабочих. К наиболее желаемым работникам в Киеве относятся:
Где самые высокие зарлаты? Интересно, что, по данным исследователей, специалисты по продажам (второе место по количеству вакансий) существенно уступают маркетологам и пиарщикам по уровню заработной платы (третья строчка ТОП-5 наиболее востребованных кандидатов). Так, в конце мая специалисты по продажам могли рассчитывать на компенсацию чуть больше 24 тыс. грн, в то время как эксперты из сферы «маркетинг, реклама, PR» претендуют на большую сумму (31 тыс. грн).
В целом, согласно данным аналитики grc.ua, самую высокую среднюю заработную плату предлагают специалистам из сферы ІТ, телеком, Интернет (69 тыс. грн). Эта категория – безоговорочный лидер и по количеству вакансий, и по денежной компенсации.
Кто чаще всего ищет работу. Соискатели работы в Киеве больше всего хотят работать:
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