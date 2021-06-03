АРМА увеличила поступления в госбюджет от управления арестованными активами на 328%

За пять месяцев 2021 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в государственный бюджет 15,4 млн грн от управления арестованными активами, переданными управляющим на основании договоров.
Как сообщает пресс-служба АРМА, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сумма поступлений выросла на 328%.
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В то же время за весь 2020 год в бюджет поступило 15,68 млн грн дохода, то есть меньше, чем за полгода АРМА фактически достигло прошлогоднего результата.
Так, только в мае государство получило почти 3,5 млн грн от управления арестованным имуществом, что является самым высоким показателем поступлений в месячном разрезе.
При этом, эти суммы не учитывают затрат, которые управляющие осуществляют для восстановления и улучшения активов.
Эти расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать прибыль для государства от его коммерческого использования.
Кроме того, управляющие платят значительные суммы налогов и создают новые рабочие места благодаря пользованию активов.
В агентстве отмечают, что эти деньги являются поступлениями только от одного способа управления активами, который проводит АРМА. Сюда не входят поступления от реализованного на торгах имущества и переданные агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах.
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