Франция открывается для украинских туристов с 9 июня

Франция открывает свои границы для международного туризма.
Об этом говорится в сообщении французского правительства.
Так, с 9 июня отменяется обязательный ПЦР-тест для вакцинированных жителей ЕС, а вакцинированные туристы из большинства третьих стран, в том числе Украины, смогут попасть во Францию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования.
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Правительство Франции разделило страны мира на три зоны:
Страны и зонирование. В зеленую зону попали европейские и еще семь стран: Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.
В оранжевую зону попали большинство стран мира, в том числе Украина.
В красную зону попали 16 стран: Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, ЮАР.
Вакцины, принятые Францией – это вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Подтверждение вакцинации действительно только при условии прохождения полного графика вакцинации, а именно:
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