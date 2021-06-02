Франция открывается для украинских туристов с 9 июня

Франция открывает свои границы для международного туризма.

Об этом говорится в сообщении французского правительства.

Так, с 9 июня отменяется обязательный ПЦР-тест для вакцинированных жителей ЕС, а вакцинированные туристы из большинства третьих стран, в том числе Украины, смогут попасть во Францию при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования.

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Правительство Франции разделило страны мира на три зоны:

зеленая – разрешен въезд для вакцинированных туристов без каких-либо ограничений;

оранжевая – разрешен въезд для вакцинированных туристов при условии наличия отрицательного ПЦР -теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, или отрицательного теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов; граждане без вакцины будут проходить антиген-тест по прибытии и будут находиться на недельной самоизоляции;

красная – разрешен въезд по уважительным причинам и при условии наличия отрицательного ПЦР -теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, или отрицательного теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов обязательной самоизоляцией на 7 дней для вакцинированных лиц и 10 дней для лиц, которые не проходили вакцинацию.

Страны и зонирование. В зеленую зону попали европейские и еще семь стран: Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.

В оранжевую зону попали большинство стран мира, в том числе Украина.

В красную зону попали 16 стран: Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка, Суринам, Турция, Уругвай, ЮАР.

Вакцины, принятые Францией – это вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Подтверждение вакцинации действительно только при условии прохождения полного графика вакцинации, а именно: