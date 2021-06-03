В Гонконге обнаружили контрабандных бриллиантов на $3 миллиона

В Гонконге конфисковали партию контрабандных бриллиантов и других драгоценных камней приблизительной рыночной стоимостью в 3,22 млн долларов.
Об этом пишет Синьхуа.
«По рыночной стоимости конфискованных бриллиантов это была самая крупная обнаруженная в истории Гонконга партия», — говорится в материале.
Отмечается, что партия содержала около 1300 бриллиантов, 10 сапфиров, один изумруд и около 30 грамм бриллиантовой крошки. В рамках расследования был арестован 47-летний водитель автомобиля, в котором обнаружили незаконный груз.
Синьхуа добавляет, что контрабанда — серьезное преступление в Гонконге, которое карается крупным штрафом и лишением свободы сроком до семи лет.
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