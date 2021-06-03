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Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников

Кличко рассказал, сколько Киев тратит на компенсацию проезда льготников

В госбюджете на 2021 год предусмотрено 803 млн грн на компенсацию проезда льготных пассажиров в общественном транспорте, тогда как город тратит на это почти 3 млрд грн.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью для Радио Свобода.

«К сожалению, нам не компенсирует проезд в транспорте льготникам Кабмин. Предусмотренные государством расходы городского бюджета на компенсацию льготного проезда в 2019 году составили 248 миллионов гривен, в 2020 году — 489 миллионов гривен, на 2021 год запланированы расходы в сумме 803 миллиона гривен. Наша транспортная отрасль дотационная, почти 3 миллиарда гривен мы платим из бюджета для того, чтобы закрывать эти вопросы. То есть транспортная отрасль работает в минус, и бюджет города покрывает эти расходы», — сказал Кличко.

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Он отметил, что сейчас себестоимость проезда в транспорте составляет более 15 гривен, и потому цены на него будут расти.

«Однозначно могу сказать, что не 20 и не 25 гривен будет. Мы будем стараться делать как можно меньшую цену, чтобы общественный транспорт был доступным для передвижения людей», — добавил глава столицы.

Справка Finance.ua:

  • Киевпастранс и метро просят столичные власти выделить им средства или поднять цену на проезд. По расчетам Киевского метрополитена, в 2021 году экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров в метро составляет 21,05 грн. Нынешний тариф, который составляет 8 грн, не пересматривался с 2018 года.
  • В Киевпастрансе заявили, что экономически обоснованные тарифы на 2021 год такие: 25,18 грн — на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 грн — на проезд на городской электричке.

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По материалам Радио Свобода
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