В Сальвадоре Bitcoin может стать официальным платежным средством

Президент Сальвадора Найиб Букеле стремится ввести в стране законодательство, которое позволит первому суверенному государству в мире принимать криптовалюту Bitcoin в качестве законного платежного средства.

Об этом сообщает CNBC.

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Наиб Букеле объявил о соглашении о сотрудничестве Сальвадора с платежной платформой Lightning Network Strike с целью построения современной финансовой инфраструктуры в стране с помощью Bitcoin-технологий.

«На следующей неделе я пришлю в парламент законопроект, который должен сделать Bitcoin законным платежным средством», — сказал Букеле.

«Bitcoin — это крупнейший резервный актив и отличная денежная сеть. Bitcoin обеспечивает способ защиты экономик от потенциальных инфляционных потрясений обычной валюты», — отметил основатель платежной платформы Lightning Network Strike Джек Маллерс.

Криптовалюта Bitcoin составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую в мире инфраструктуру.