Кто из украинцев может ехать в Венгрию на поезде «Киев-Вена» - разъяснение посольства

Посольство Украины сообщило, на каких основаниях можно воспользоваться поездом «Киев-Вена» для поездок в Венгрию.
Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.
С 1 июня Укрзализныця возобновила курсирование беспересадочных пассажирских вагонов сообщением «Киев-Вена».
В посольстве просят учесть, что сейчас поездки железнодорожным транспортом возможны только для пассажиров, которые при наличии соответствующих оснований следуют исключительно в Венгрию.
Право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:
В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и тому подобное) для получения разрешения нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку по ссылке.
Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо предъявить на границе (печатный вариант или на экране мобильного).
Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают в карантин на 10 дней (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (в Венгрии) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются.
С 1 мая граждане Украины, которые имеют венгерский сертификат об иммунитете (в частности «паспорт вакцинации») и вид на жительство в Венгрии, могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений и без прохождения 10-дневного карантина.
«Граждане Украины пока не имеют права следовать транзитом по территории Венгрии с использованием железнодорожного транспорта, так как на сегодня железнодорожное сообщение в Венгрии не включено в транзитные маршруты, утвержденные действующим законодательством страны», — говорится в сообщении.
В случае нарушения этих правил венгерские пограничники обязаны наложить штраф в размере до 50 тыс. форинтов — ориентировочно 5 тыс. грн.
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