Кто из украинцев может ехать в Венгрию на поезде «Киев-Вена» - разъяснение посольства

Посольство Украины сообщило, на каких основаниях можно воспользоваться поездом «Киев-Вена» для поездок в Венгрию.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.

С 1 июня Укрзализныця возобновила курсирование беспересадочных пассажирских вагонов сообщением «Киев-Вена».

В посольстве просят учесть, что сейчас поездки железнодорожным транспортом возможны только для пассажиров, которые при наличии соответствующих оснований следуют исключительно в Венгрию.

Право въезда в Венгрию имеют граждане Украины:

которые являются членами семьи граждан Венгрии;

которые имеют действительное разрешение на постоянное проживание в Венгрии и члены их семей;

которые имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, дающее право находиться на территории страны более 90 дней;

которые являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом;

которые являются спортивными профессионалами и работают в Венгрии;

которые документально докажут, что в течение последних 6 месяцев болели COVID -19.

В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и тому подобное) для получения разрешения нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку по ссылке.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо предъявить на границе (печатный вариант или на экране мобильного).

Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают в карантин на 10 дней (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (в Венгрии) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются.

С 1 мая граждане Украины, которые имеют венгерский сертификат об иммунитете (в частности «паспорт вакцинации») и вид на жительство в Венгрии, могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений и без прохождения 10-дневного карантина.

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«Граждане Украины пока не имеют права следовать транзитом по территории Венгрии с использованием железнодорожного транспорта, так как на сегодня железнодорожное сообщение в Венгрии не включено в транзитные маршруты, утвержденные действующим законодательством страны», — говорится в сообщении.

В случае нарушения этих правил венгерские пограничники обязаны наложить штраф в размере до 50 тыс. форинтов — ориентировочно 5 тыс. грн.

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