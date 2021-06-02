Почему в Украине растут цены на жилье — разъяснение эксперта

Несмотря на кризис, вызванный пандемией, цены на недвижимость в крупнейших украинских городах за последний год выросли. Речь идет о показателях от 4 до 18% в гривне и до 12% — в долларовом эквиваленте.

По словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, к концу года стоит ожидать еще большего подорожания: от 15 до 25%.

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Почему в год пандемии жилье дорожает? Пандемия и увеличение денежной массы США повлияли на мировые рынки, в частности, сырьевые. Стоимость металла увеличилась на 20−30%, соответственно в Украине арматура с 17−20 тысяч за тонну начала стоить более 30 тысяч.

«А это наиболее весомая составляющая в строительном секторе. За этим потянулись и отделочные и инженерные материалы», — рассказал Иван Перегинец.

Во-вторых, как отметил эксперт, речь идет и о маркетинговой составляющей жилья, которая стала улучшаться.

По словам эксперта, не стоит забывать и о таком факторе, как заработная плата, в частности, и минимальная.

«Власть постоянно предлагает увеличить минимальную зарплату, и отраслевая зарплата строителей сегодня составляет от 1000 гривен за один день. Плюс можно говорить о дефиците квалифицированных рабочих: по статистике 50% лиц, которые уехали работать за границу, работают в строительном секторе. Это хорошо, потому что там люди набираются международных стандартов качества, но, вернувшись в Украину, они не хотят получать меньшие заработные платы. Это также стимулирует подъем стоимости строительного сектора», — добавил он.

Как влияет на рынок недвижимости коррупция? Очень важный вопрос в формировании цен на недвижимость и обеспечении гарантий, что жилье достроится, — это общефинансовая составляющая учета строительной продукции, говорит эксперт.

«В строительстве идет отличный вал прибыли для компании, а не финансирование конкретного объекта. Например, если в компании двадцать домов, люди вкладывают средства в один, а их перебрасывают все на пятый-седьмой-двадцатый. Таким образом нет конкретики. Потому сейчас мы рекомендуем, чтобы средства, которые инвесторы вкладывают в конкретный дом, тратились именно на него», — отмечает он.

Перегинец рассказал, что в Украине, к сожалению, сложилась ситуация, когда компания может на свое усмотрение распоряжаться средствами, которые пришли на ее счет. Таким образом выводится капитал в надежде на то, что будущие заказчики компенсируют выведенные средства. Поэтому строится финансовая пирамида в строительном секторе.

Будет ли недвижимость дорожать и дальше? Эксперт отметил, что информация о дальнейшем подорожании жилья до конца года скорее всего будет правдой.

«Динамика роста цены на строительные материалы и квартиры есть. Кроме того, на летний и осенний период будет сезонный всплеск стоимости жилья. Поэтому рост может дойти до 25%», — говорит он и отмечает, что подорожание — это не маркетинговый ход, а реальный прогноз.