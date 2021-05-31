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COVID-паспорт всего за 100 евро: в Германии накрыли банду мошенников

COVID-паспорт всего за 100 евро: в Германии накрыли банду мошенников

В Германии начали торговать фальшивыми сертификатами вакцинации — группу мошенников обнаружили в немецком Кельне.

Об этом пишет сайт «Сегодня».

Поддельные документы покупали люди, которые все еще колеблются относительно COVID-прививки, но хотят путешествовать и пользоваться другими свободами, например, посещать рестораны или развлекательные заведения.

Мошенники работали в зашифрованных Telegram-чатах. За 100 евро они обещали всего за три дня предоставить подделку со всеми штампами и подписями, в частности отметкой о вакцинации препаратом BioNTech или AstraZeneca. При этом некоторых клиентов просто обманули — заплатив деньги, они вообще ничего не получили.

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Схема могла достигать национальных масштабов. Продолжается следствие, сейчас в причастности к мошенничеству подозревают шесть человек. Полиция подозревает, что мошенники вступили в сговор с врачами.

По материалам Сегодня
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