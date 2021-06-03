Представлен новый большой седан Kia K9 с управлением со смартфона (фото)

Компания Kia начала продажи новой версии большого седана Kia K9 в Южной Корее. Сроки выхода и особенности глобальной версии будут объявлены позже.

Новый Kia K900 получит изменённые фары с Т-образными элементами светодиодных дневных ходовых огней и увеличенную радиаторную решётку. Задние фонари соединены светодиодной полосой. Изменён дизайн 19-дюймовых колес.

На руле также появился новый логотип, а диагональ экрана мультимедийно-развлекательной системы выросла с 12,3 до 14,5 дюйма. Предусмотрена возможность обновления программного обеспечения по воздуху и функция удалённого управления со смартфона.

Пользователи могут не только завести автомобиль со смартфона, но и подключиться к камерам кругового обзора. Автомобиль распознаёт водителя по отпечатку пальцев, запоминая индивидуальные настройки сиденья, зеркал, климат-контроля и музыки.



Фото: autoreview

Автомобиль получил систему автопилота второго уровня уже в базовой комплектации. По сути речь идёт об адаптивном круиз-контроле с функцией удержания в полосе. Также автомобиль получил первую систему, которая с помощью радаров и камер анализирует трафик впереди и подстраивает под него режим движения, повышая безопасность и экономя топливо.



Фото: autoreview

Покупателям предлагают шестицилиндровые двигатели: 315-сильный атмосферный двигатель 3.8 GDI и 370-сильный турбомотор 3.3 T-GDI, которые работают в связке с восьмиступенчатым «автоматом».



Фото: autoreview