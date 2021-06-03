Чтобы аннулировать штрафы и пеню, основную сумму налогового долга нужно уплатить до 10 июня

О возможности отмены налогоплательщику штрафных санкций и пени напомнили в Главном управлении ГНС в Черновицкой области.

Что это означает: в случае погашения в полном объеме денежными средствами долга, возникшего по состоянию на 1 ноября 2020 года, при условии уплаты текущих налоговых обязательств в полном объеме, списываются штрафные санкции и пеня, которые остались неуплаченными на дату полной уплаты такого налогового долга.

То есть, штрафные санкции и пеня, связанные с уплатой такого налогового долга, не будут применяться, а начисленные будут откорректированы до нулевых показателей.

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Кто может воспользоваться возможностью. Норма распространяется на налогоплательщиков, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года есть налоговый долг, за исключением:

крупных налогоплательщиков, соответствующих критериям, определенным п. п. 14.1.24 п. 14.1 ст. 14 НКУ ;

лиц, на которых распространяются судебные процедуры, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства;

лиц, в отношении которых имеются судебные решения, вступившие в законную силу, которыми рассрочено (отсрочено) взыскание налогового долга;

банков, на которые распространяются нормы Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц»;

лиц, имеющих налоговый долг по таможенным платежам;

лиц, имеющих задолженность по уплате санкций за нарушение законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и пени.

Как списать штрафы? Чтобы воспользоваться возможностью отмены налогоплательщику штрафных санкций и пени, такому плательщику необходимо:

написать в контролирующий орган заявление;

уплатить до 10 июня 2021 года основную сумму налогового долга;

не допускать возникновения новых налоговых долгов по текущим обязательствам.

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При условии выполнения плательщиком перечисленных условий, штрафные санкции и пеня, оставшиеся неуплаченными, будут отменены в порядке, определенном для списания безнадежного налогового долга.