TikTok начал собирать биометрические идентификаторы пользователей

Популярное приложение TikTok обновило свою политику конфиденциальности в США.

Компания представила новый раздел, в котором указано, что приложение «может собирать биометрические идентификаторы и биометрическую информацию» из контента своих пользователей. Сюда входят такие вещи, как «отпечатки» лица и голоса. TikTok не смог указать, какие разработки продукта потребовали добавления биометрических данных. Но сказал, что запросит согласие в случае начала такой практики сбора данных. К тому же, TikTok больше не позволит отказываться от персонализированной рекламы.

Детали сбора биометрических данных были представлены в недавно добавленном разделе «Информация об изображениях и аудио». Он расположен под заголовком «Информация, которую мы собираем автоматически». Это часть политики конфиденциальности TikTok, в которой перечислены типы данных, собираемых программой от пользователей, которые и без того были достаточно объемными.

Примечательно, что другие социальные сети также распознают объекты на изображениях, которые вы загружаете, для использования специальных возможностей. Например, описания того, что есть на фотографии в Instagram, а также для таргетинга. Определение того, где находится человек и пейзаж, может помочь с AR-эффектами. А преобразование произносимых слов в текст помогает с такими функциями, как автоматические субтитры TikTok.

В политике также отмечается, что эта часть сбора данных предназначена для добавления «специальных видеоэффектов, для модерации контента, для демографической классификации, для рекомендаций по контенту и рекламе, а также для других операций, не идентифицирующих личность».