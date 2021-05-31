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За два года портфель облигаций у нерезидентов вырос на 54 миллиарда гривен — Минфин

За два года портфель облигаций у нерезидентов вырос на 54 миллиарда гривен — Минфин

За два года после присоединения Украины к международному депозитарию Clearstream портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у нерезидентов удалось увеличить на 54,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве напомнили, что 27 мая 2019 года международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream присоединил украинский рынок к своей сети через счет, открытый в депозитарии Национального банка, и сделал украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Это привело к рекордному росту объемов инвестиций в украинские ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов: за 2 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 54,3 миллиарда гривен.

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По состоянию на 2 июня 2021 года общая сумма ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов составляет 98,3 млрд грн или 9,8% от общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении. На пике вложений в феврале 2020 года портфель нерезидентов составил 129 млрд грн (15,8% от общего объема ОВГЗ).

Средневзвешенная доходность по гривневым ОВГЗ существенно снизилась – с 18,7% в январе-мае 2019 года до 11,2% в январе-мае 2021 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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