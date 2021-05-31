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ФГВФЛ рассматривает увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 800 тысяч

ФГВФЛ рассматривает увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 800 тысяч

Фонд гарантирования вкладов физлиц ожидает увеличения гарантированной суммы возмещения вкладов до 600 тысяч грн с 2023 года, однако не отказывается от ее увеличения в будущем до 800 тысяч грн в зависимости от финансового состояния Фонда.

Об этом рассказала глава Фонда Светлана Рекрут в интервью Минфину.

Она отметила, что стратегической целью Фонда является увеличение суммы гарантирования до европейского уровня, то есть 100 тысяч евро (около 3,3 млн грн). Сейчас в Верховную Раду внесен законопроект, которым сумма гарантирования увеличится до 400 тысяч грн в 2022 году и до 600 тысяч грн — с 2023 года.

Рекрут объяснила, от чего зависит гарантированная Фондом сумма:

  • во-первых, сумма обеспечения должна не менее чем в 5 раз превышать ВВП на душу населения. Сегодняшние 200 тыс. грн — это гораздо ниже мирового бенчмарка;
  • кроме того, влияет уровень покрытия по количеству вкладов. По словам Рекрут, в этом пункте с покрытием более 98% Украина была всегда в «топе» из-за чрезмерно большого количества мелких вкладов в банковской системе;
  • третьим фактором Рекрут назвала покрытие по сумме вкладов, которое согласно мировой практике должно превышать 50−60%. В Украине оно составляет 40%.

Как объяснила глава ФГВФЛ, после повышения до 400 тыс. грн покрытие составит около 55,5%, до 600 тыс. грн — более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов. По словам Рекрут, превышать этот предел не стоит, ведь тогда вкладчики прекращают нести ответственность за выбор банка, а банки принимают чрезмерные риски.

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Кроме этого, учитывается финансовое состояние Фонда: сколько резервных активов есть в наличии. Фонд должен иметь возможность покрыть выплаты в нормальных и кризисных условиях без госзаймов, что можно выполнить при увеличении до 600 тыс. грн.

«Если же наши показатели будут выше, мы вернемся к вопросу увеличения суммы до 800 тыс. или даже 1 млн грн досрочно», — подытожила Рекрут.

По материалам Економічна Правда
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