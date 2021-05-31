ФГВФЛ рассматривает увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов до 800 тысяч

Фонд гарантирования вкладов физлиц ожидает увеличения гарантированной суммы возмещения вкладов до 600 тысяч грн с 2023 года, однако не отказывается от ее увеличения в будущем до 800 тысяч грн в зависимости от финансового состояния Фонда.

Об этом рассказала глава Фонда Светлана Рекрут в интервью Минфину.

Она отметила, что стратегической целью Фонда является увеличение суммы гарантирования до европейского уровня, то есть 100 тысяч евро (около 3,3 млн грн). Сейчас в Верховную Раду внесен законопроект, которым сумма гарантирования увеличится до 400 тысяч грн в 2022 году и до 600 тысяч грн — с 2023 года.

Рекрут объяснила, от чего зависит гарантированная Фондом сумма:

во-первых, сумма обеспечения должна не менее чем в 5 раз превышать ВВП на душу населения. Сегодняшние 200 тыс. грн — это гораздо ниже мирового бенчмарка;

кроме того, влияет уровень покрытия по количеству вкладов. По словам Рекрут, в этом пункте с покрытием более 98% Украина была всегда в «топе» из-за чрезмерно большого количества мелких вкладов в банковской системе;

третьим фактором Рекрут назвала покрытие по сумме вкладов, которое согласно мировой практике должно превышать 50−60%. В Украине оно составляет 40%.

Как объяснила глава ФГВФЛ, после повышения до 400 тыс. грн покрытие составит около 55,5%, до 600 тыс. грн — более 60%, в зависимости от динамики и структуры депозитов. По словам Рекрут, превышать этот предел не стоит, ведь тогда вкладчики прекращают нести ответственность за выбор банка, а банки принимают чрезмерные риски.

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Кроме этого, учитывается финансовое состояние Фонда: сколько резервных активов есть в наличии. Фонд должен иметь возможность покрыть выплаты в нормальных и кризисных условиях без госзаймов, что можно выполнить при увеличении до 600 тыс. грн.

«Если же наши показатели будут выше, мы вернемся к вопросу увеличения суммы до 800 тыс. или даже 1 млн грн досрочно», — подытожила Рекрут.