В Киеве существенно увеличились налоговые поступления в бюджеты всех уровней

В январе-мае 2021 года налогоплательщики г. Киева уплатили в бюджеты всех уровней 53 млрд 400 млн грн, что на 4 млрд 148 млн грн, или на 8% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период.
Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина.
По ее словам, в Государственный бюджет столичные плательщики в январе-мае 2021 года уплатили 37 млрд 625 млн грн, что на 776 млн грн, или на 2% больше, чем за соответствующий период 2020 года.
Рост поступлений в государственный бюджет Украины в течение января-мая 2021 года (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) произошел по следующим основным налогам:
Инфографика: ГНС
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