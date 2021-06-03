Борис Эмельдеш: что не так с рыночным надзором в Украине

Законы о «тотальной фискализации», сложное для выполнения МСБ еще советское трудовое законодательство, налоги на заработную плату, стимулирующие скорее уход в «тень», чем развитие бизнеса и т.д.

В один ряд с этими дестимуляторами развития бизнеса – стоит принятый в прошлом году закон о рыночном регулировании, системно выдавливающий с отечественного рынка малый бизнес.

Появился «свет в конце туннеля» – первый законопроект, в разработке которого участвовали предприниматели со всех регионов Украины – зарегистрирован 6 мая 2021 года – проект Закона Украины №5473 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации государственного рыночного надзора и контроля непищевой продукции».

Этот законопроект согласован единогласно Координационным Советом по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, созданный Указом Президента № 582/2020 — следовательно, инициатива являет собой баланс интересов между ключевыми стейкхолдерами: представителями бизнеса со всех регионов Украины, Министерством экономики, Министерством финансов, Государственной налоговой службой, Офисом Президента.

Стоит заметить, что на финальной стадии наработка Координационным Советом и второго проекта по поддержке малого бизнеса в Украине – отмена тотальной фискализации и введение РРО только для 3-х узких категорий плательщиков.

Необходимость этой инициативы (проект №5473) обусловлена вступлением в силу ЗУ №367 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». В этом законе предусмотрено много и справедливых норм, но, к сожалению, есть и вредные нормы – не оптимальное увеличение штрафных санкций и контрпродуктивное увеличения контроля, что не может позитивно повлиять на развитие бизнеса, особенно в период коронакризиса и спада экономики.

Целью нового законопроекта №5473 является обеспечение более сбалансированного законодательного регулирования отношений в сфере контроля и надзора непищевой продукции, учитывающее как надлежащий и эффективный контроль за качеством непищевой продукции, так и соблюдения прав и законных интересов субъектов хозяйствования.

Законопроект решает 3 ключевые проблемы:

1. Чрезмерные штрафы в диапазоне от 17 тыс. до 170 тыс. грн. С принципом наказания не за факт нарушения, а за каждое наименование товара.

Поэтому в новом ПЗУ №5473 предлагается возврат размера указанных штрафов до уровня 2019 года, но остается механизм наложения штрафов за каждое наименование проблемной продукции, поскольку именно такая практика рекомендуется директивами ЕС.

2. Штраф за отсутствие у предпринимателя первичных документов.

ЗУ №367 установлен штраф за невыполнение требований должностных лиц, осуществляющих рыночный надзор – в размере 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Под этот штраф формально подпадает непредоставление предпринимателем, по запросу органа рыночного надзора, документов о происхождении товара.

При этом законодательством о рыночном надзоре не установлено формальной ответственности за отсутствие первичных документов и такой подход противоречит как европейской практике рыночного надзора, так и самой его философии – надзор исключительно за качеством продукции.

Поэтому в ПЗУ №5473 предлагается установить, что штраф за невыполнение требований должностных лиц не распространяется на требование предоставления документов, позволяющих отследить происхождение продукции (освобождение от ответственности за формальное отсутствие первичных документов).

3. Действующее регулирование содержит значительное количество внутренних несогласованностей и положений, которые могут привести к злоупотреблениям и коррупции при применении их на практике.

Поэтому проектом №5473 предлагаются следующие коррективы:

органы рыночного надзора могут запрашивать первичные документы, только в случае если было установлено, что продукция является опасной, представляет риск для жизни людей и/или не соответствует установленным требованиям;

повышенная сумма штрафа за повторное совершение одинакового нарушения применяется, если такое нарушение совершено в течение одного года, а не в течение срока от одного до трех лет, как это установлено действующим законодательством;

по результатам проверок, орган рыночного надзора должен указывать конкретное несоответствие, которое должно быть устранено, а также по просьбе предприятия, предоставить инструкции и объяснения о том, как привести соответствующую продукцию в соответствие;

к субъекту хозяйствования не применяется штраф за невыполнение или неполное выполнение решения по устранению несоответствия, если орган рыночного надзора не указал конкретные несоответствия, которые должны быть устранены, либо не предоставил объяснений относительно того, как привести такую продукцию в соответствие;

устанавливается минимальный срок, который предоставляется субъекту хозяйствования на приведение продукции в соответствие – 30 дней;

сокращается срок до трех лет, в течение которого субъекты хозяйствования обязаны предоставлять документацию, подтверждающую цепь поставки.

В случае реализации проекта №5473 предприниматели смогут избежать банкротств вследствие несоразмерных штрафов. Сейчас штрафы в 500 тыс. гривен и выше приводят к банкротствам.

С уменьшением штрафных санкций до оптимального уровня – сокращается коррупционная привлекательность для чиновников, приходящих на проверки, также реализация норм проекта приведет к сокращению дискреции.

В этот кризисный период малый и микробизнес как никогда уязвим, с трудом сохраняет возможность работать и обеспечивает рабочие места.

Принятие проекта №5473, вместе с проектом по отмене тотальной фискализации и замене ее фискализацией только отдельных узких категорий плательщиков, на мой взгляд, даст возможность малому бизнесу минимизировать административные расходы и продержаться в период кризиса. Поможет начать возвращать доверие малого бизнеса к власти и в целом позитивно повлияет на экономику Украины.

Борис Эмельдеш, президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей