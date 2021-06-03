«Укрзализныця» назначила 11 дополнительных поездов к морю

«Укрзализныця» на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю и уже открыла на них продажу билетов.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 3 июня через день по нечетным числам курсирует долгожданный жителями Восточной Украины поезд № 269/270 Лисичанск — Одесса.
С 3 июня также к морю из Кривого Рога по нечетным числам отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр — Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.
С 4 июня к Азовскому морю отправляется поезд № 282/281 Хмельницкий — Геническ, с 5 июня отправляется поезд № 280/279 Жмеринка — Геническ.
С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск — Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.
С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться до Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр — Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно — по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог — Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.
С 11 июня жители Харькова смогут добраться до Бердянска поездом № 261/262 Харьков — Бердянск.
С 11 июня из Львова отправится поезд № 86/186−185/85 Львов — Новоалексеевка до Бердянска.
Кроме того, для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы — Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.
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