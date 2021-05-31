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Материнская компания FlixBus привлекла $650 млн при оценке в $3 млрд

Материнская компания FlixBus привлекла $650 млн при оценке в $3 млрд

Материнская компания FlixBus и FlixTrain, немецкая транспортная компания FlixMobility, привлекла $650 млн инвестиций в рамках раунда G.

Об этом говорится в сообщении компании.

Инвестором выступил американский хедж-фонд Canyon Partners. Компания FlixMobility оценивается более чем в $3 млрд.

Отмечается, что привлеченные средства позволят FlixMobility проводить дальнейшее расширение сети FlixBus и FlixTrain. В частности, построить самую большую автобусную сеть в США, Великобритании и Португалии, а также закрепить ведущие позиции в Турции, Франции и Восточной Европе. Кроме того, компания планирует расширить свой железнодорожный бизнес в Германии, Швеции и за их пределами.

«США мы рассматриваем в качестве своего крупнейшего рынка в будущем, но параллельно с завершением пандемии мы усилим свои позиции и на европейских рынках, чтобы снова дать людям возможность путешествовать», — отметил основатель и генеральный директор FlixMobility Андре Шваммляйн.

Также FlixMobility планирует выход на новые рынки после вынужденной паузы, связанной с пандемией.

По материалам НВ
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