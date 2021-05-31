НБУ продал золотых памятных монет более чем на 2 миллиона

Нацбанк в ходе электронного биржевого аукциона 3 июня реализовал все золотые памятные монеты «1 гривна» — на аукционе приобрели все 50 монет на общую сумму почти 2,34 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Нацбанк планирует провести 10 июня 2021 года.

На торги предложат 50 памятных монет «1 гривна» (50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.



Фото: НБУ

Напомним, Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету «1 гривна», она изготовлена из золота 999,9 пробы.