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НБУ продал золотых памятных монет более чем на 2 миллиона

НБУ продал золотых памятных монет более чем на 2 миллиона

Нацбанк в ходе электронного биржевого аукциона 3 июня реализовал все золотые памятные монеты «1 гривна» — на аукционе приобрели все 50 монет на общую сумму почти 2,34 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Нацбанк планирует провести 10 июня 2021 года.

На торги предложат 50 памятных монет «1 гривна» (50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.


Фото: НБУ

Напомним, Нацбанк 17 мая 2021 года ввел в обращение золотую памятную монету «1 гривна», она изготовлена из золота 999,9 пробы.

По материалам Економічна Правда
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