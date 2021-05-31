Большую кольцевую вокруг Киева смогут строить без открытых тендеров — это 85 миллиардов гривен

Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект 5309, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro. Стоимость работ оценивают по меньшей мере в 85 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Transparency International Украина.

Так, депутаты проголосовали за правку, которой вывели этот проект из-под действия Закона “О публичных закупках”. В то же время, профильный комитет ее не поддержал.

Прежде всего речь идет о маршруте-полукольце вокруг столицы по области (Киевская обходная дорога). На сегодняшний день проект оценивают в 85 млрд грн. Его планируют построить к 2025 году, общая протяженность дороги составит почти 150 км.

Кроме этого, депутаты разрешили проводить закупки ко Дню Конституции и Дню Независимости Украины по переговорной процедуре — то есть также без аукционов, но эти договоры будут в системе Prozorro.

Отмечается, что эти изменения внесли в законопроект, который поначалу касался регулирования обжалований в публичных закупках. Как говорят в организации, у документа есть как положительные, так и отрицательные изменения.

Из последних – законопроект обязывает бизнес при обжаловании в АМКУ предоставлять доказательства нарушений их прав. Однако не во всех случаях такие доказательства возможно предоставить, что может лишить жалобщиков права на обжалование. О коррупционных рисках также предупреждало в своем заключении НАПК.

Поэтому организация призвала президента этот законопроект не подписывать и вернуть на повторное рассмотрение в Раду.

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