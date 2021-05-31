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Приватизация тюрем: первую колонию продали в три раза дороже стартовой цены

Приватизация тюрем: первую колонию продали в три раза дороже стартовой цены

Львовскую исправительную колонию продали на электронном аукционе за 377,5 млн грн, то есть втрое выше стартовой цены актива в 132,7 млн грн — это первый успешный аукцион в рамках приватизации тюрем в Украине.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Львовская колония № 48 была заморожена еще в конце 2017 года. В аукционе по приватизации приняли участие семь участников. Победителем стала львовская компания ООО «Девелопмент инжиниринг сервис».

Объект приватизировали в два лота. Первый — проданное за 378 млн грн здание в 10 минутах от центра Львова. Совокупная площадь земельного участка составляет около 13 га. Второй лот продали за 30 млн грн с увеличением цены более чем в 8 раз со стартовых 3,39 млн грн.

«Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры и „большая распродажа тюрем“ превратится в „большое строительство тюрем“. Только вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — прокомментировал результат аукциона Денис Малюська.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко добавил, что в этом году также состоятся аукционы большой приватизации, а первым на продажу выставят «Объединенную горно-химическую компанию». Отмечается, что фонд завершил подготовку актива, приватизацию планируют провести летом. Теперь в фонде ожидают согласования условий аукциона Кабмином.

По материалам Економічна Правда
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