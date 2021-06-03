Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT (инфографика)

Команда Indigo Tech Recruiters провела третий ежегодный обзор заработных плат для C-level в IT.
В общем было получено 75 анкет от основателей, которые выполняют роль СЕО в своем бизнесе, от наемных СЕО, Country Managers и General Managers. 62% компаний основаны в Украине, 14% – в странах Европы и 18% – в США.
Размер компаний. 34% опрошенных работают в компаниях численностью от 21 до 80 человек, 23% – от 81 до 200 человек. Есть и СЕО крупных компаний, размером от 201 до 800 человек – 19%.
И, как показывает исследование, значительно отличается уровень оплаты СЕО в крупных компаниях:
Большая часть СЕО из продуктовых компаний (62%), из аутсорсинга – 28%. На медиане уровень оплаты в продуктовых и аутсорсинговых компаниях одинаков – $7000.
Зависимость от дохода компании. График: Indigo
Из таблицы выше мы можем увидеть разрыв в оплате СЕО в компаниях с доходом свыше 10 млн долларов в год – они получают в 2-3 раза больше коллег в компаниях с меньшим доходом. Здесь можно встретить суммы в $25 000 и $34 000 дохода в месяц.
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Зависимость зарплаты от возраста. Данные показывают, что старший возраст – повод для радости, по меньшей мере, в плане уровня оплаты. СЕО в возрасте 35+ зарабатывают на медиане на 60% больше своих коллег, которым от 30-34 лет. Если смотреть на средние данные, то самый большой доход у СЕО 45+.
Возраст компании, в которой работает главный управляющий – тоже значим. В компаниях, которые на рынке свыше 10 лет, СЕО и на медиане и, в целом, по вилке получают выше коллег, работающих в более молодых компаниях. На медиане $8250, а в среднем – $11 766.
Удовлетворенность зарплатой в зависимости от вознаграждения. График: Indigo
В этом году практически все СЕО удовлетворены своей работой. Данные показывают, что СЕО с оплатой $7000 на медиане, в принципе, могут быть абсолютно довольные и “скорее довольные” с оплатой в $8000.
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