Сколько зарабатывают СЕО в украинском IT (инфографика)

Команда Indigo Tech Recruiters провела третий ежегодный обзор заработных плат для C-level в IT.

В общем было получено 75 анкет от основателей, которые выполняют роль СЕО в своем бизнесе, от наемных СЕО, Country Managers и General Managers. 62% компаний основаны в Украине, 14% – в странах Европы и 18% – в США.

Размер компаний. 34% опрошенных работают в компаниях численностью от 21 до 80 человек, 23% – от 81 до 200 человек. Есть и СЕО крупных компаний, размером от 201 до 800 человек – 19%.

И, как показывает исследование, значительно отличается уровень оплаты СЕО в крупных компаниях:

там, где работают от 201 до 800 человек – зарплата СЕО на медиане составляет $11 600;

от 81 до 200 чел. – $6000;

от 21 до 80 чел. – $5400;

менее 20 чел. – $7000.

Большая часть СЕО из продуктовых компаний (62%), из аутсорсинга – 28%. На медиане уровень оплаты в продуктовых и аутсорсинговых компаниях одинаков – $7000.



Зависимость от дохода компании. График: Indigo

Из таблицы выше мы можем увидеть разрыв в оплате СЕО в компаниях с доходом свыше 10 млн долларов в год – они получают в 2-3 раза больше коллег в компаниях с меньшим доходом. Здесь можно встретить суммы в $25 000 и $34 000 дохода в месяц.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы тоже пишем о зарплатах и учим не платить лишнее. Не забудьте подписаться! 🤫

Зависимость зарплаты от возраста. Данные показывают, что старший возраст – повод для радости, по меньшей мере, в плане уровня оплаты. СЕО в возрасте 35+ зарабатывают на медиане на 60% больше своих коллег, которым от 30-34 лет. Если смотреть на средние данные, то самый большой доход у СЕО 45+.

30-34 года – медианная з.п. $5000;

35-39 лет – $8000;

40-44 года – $8000;

старше 45 – $7750.

Возраст компании, в которой работает главный управляющий – тоже значим. В компаниях, которые на рынке свыше 10 лет, СЕО и на медиане и, в целом, по вилке получают выше коллег, работающих в более молодых компаниях. На медиане $8250, а в среднем – $11 766.



Удовлетворенность зарплатой в зависимости от вознаграждения. График: Indigo

В этом году практически все СЕО удовлетворены своей работой. Данные показывают, что СЕО с оплатой $7000 на медиане, в принципе, могут быть абсолютно довольные и “скорее довольные” с оплатой в $8000.