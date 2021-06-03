6 фраз, которые помогут добиться повышения зарплаты

Если вам давно не повышали зарплату, значит, пора напомнить об этом начальству самостоятельно. Специалисты портала Work.ua рассказали, как правильно просить зарплату и какие аргументы приводить в пользу ее увеличения.

1. «Я перевыполнил план на… процентов». Этого же пункта касается количество привлеченных клиентов, закрытых сделок, написанных статей и так далее. Оперируйте цифрами. Статистика, разбавленная красноречивым рассказом о ваших достижениях, — лучший аргумент в пользу повышения заработной платы.

Плохой вариант: «Я вкалываю здесь больше всех. Все остальные вообще ничего не продают. А я — что ни день, то закрытые продажи!»

Хороший вариант: «В этом полугодии я продал в 1,5 раза больше услуг, чем было запланировано, привел в компанию 50 новых клиентов, которые стали постоянными, 4 раза становился лучшим продавцом года. Исходя из этих результатов, мы можем пересмотреть размер моей заработной платы?»

2. «Я знаю, как сделать, чтобы все работало еще лучше». У вас есть действенное инновационное решение по повышению эффективности работы компании? Замечательно! Это ваш шанс указать начальству на то, какой же вы ценный кадр. Поделитесь решением с руководителем, продемонстрировав свою значимость. Только не нужно сразу раскрывать все карты. Оставьте что-то напоследок, чтобы ваш вклад не остался незамеченным.

Плохой вариант: «Я тут кое-что придумал, но никому ничего не скажу, пока вы мне не повысите зарплату на 44%».

Хороший вариант: «Я проанализировал работу отдела, выявил его слабые стороны, нашел решение, как их усилить. У меня есть готовый документ — инструкция по внедрению своего предложения в работу. По моим подсчетам, результаты можно будет увидеть уже через неделю. Прогнозы показывают рост продаж на 20% в ближайшие два месяца. Я готов лично заниматься этим проектом. Считаю, что справедливо было бы также пересмотреть уровень моей зарплаты».

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3. «Моя зарплата ниже рыночной». Если вы специалист в своем деле, то это обязательно должно отражаться на вашей зарплате. Как узнать, достаточно ли вы получаете? Посмотрите средний уровень оплаты труда в вашем сегменте. Учитывайте свое местопребывание (в столице, например, зарплаты могут быть выше, чем в регионах) и опыт. Если ваша ЗП ниже средней, это повод бить тревогу.

Плохой вариант: «Вы меня не цените, вы мне недоплачиваете! Почему все нормальные компании платят от 10 000 гривен, а я тут чуть ли не на „минималке“ сижу?»

Хороший вариант: «Я изучил средний уровень зарплаты по своей специальности в нашем регионе. Оказалось, что специалист моего уровня получает 10 000 гривен в месяц. А я получаю на 15% меньше, при этом выполняю больше, чем этого требует моя должностная инструкция».

4. «Мне предложили хорошую должность в другой компании». Внимание! Использовать эту фразу можно лишь тогда, когда это действительно правда. Когда вам действительно предложили новую работу с более высокой зарплатой, тут есть над чем поразмыслить. Особенно если увольняться вы не хотите — коллектив душевный, задания интересные, шеф хороший, но и деньги вам тоже нужны.

Что тогда делать? Честно сказать начальнику, что появилось новое предложение. И что идти вам ой как не хочется, но вот зарплату обещают на порядок выше. Используя этот вариант, вы должны быть готовым к тому, что вам откажут. И тогда уже придется действительно выбирать — деньги или внутренний комфорт.

5. «Я готов взять на себя больше ответственности». Если вы, конечно, готовы. Попросите руководство расширить ваши обязанности, за которые вы получите прибавку к зарплате. Или просто возьмите на себя больше работы.

Например, если вы работаете продавцом с графиком 2/2, то можете попросить изменить расписание и работать 3/1, 5/2 и т. д. Бухгалтер может дополнительно заниматься входящей корреспонденцией, электрик — задачами разнорабочего и т. д.

6. «У меня стало больше обязанностей». Предположим, вы менеджер по продажам и пришли на свой пост несколько лет назад на лайтовых условиях: делать 15 звонков в день и выполнять план продаж. И со временем вы зарекомендовали себя как хороший продажник, вам поручили обучение новичков, вы создали для них специальный мощный курс, а еще взяли на себя ключевых клиентов.

Если это произошло само собой, а не как в предыдущем пункте: никаких договоренностей с руководством о повышении вознаграждения за труд не было, вы до сих пор остаетесь на той же лайтовой зарплате, то пора изменить ситуацию. Но не торопитесь. Сначала проведите анализ своей эффективности, можете создать Google таблицу и выписать туда все проекты, которыми занимаетесь, и результаты, которых удалось достичь. И только тогда скажите боссу, что вам пора поговорить.