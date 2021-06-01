BMW раскрыла все подробности и цены электрического седана i4 (фото)

Компания BMW обнародовала характеристики, комплектации и даже цены электрического седана i4. Топовая версия M50 имеет силовую установку мощностью 545 лошадиных сил.
В стартовом исполнении eDrive40 электрический седан оснащен одним мотором на задней оси, который генерирует 340 лошадиных сил мощности и 416 ньютон-метров крутящего момента. До 100 километров в час батарейный баварец ускоряется за 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет 189 километров в час.
Двухмоторный i4 M50 имеет совокупную отдачу в 545 лошадиных сил и 795 ньютон-метров крутящего момента. До первой сотни на спидометре электрокар ускоряется за 3,9 секунды, а максимальная скорость для него составляет 225 километров в час. Однако указанные показатели производительности доступны только в режиме Sport Boost, активном лишь 10 секунд, после чего они снижаются до 469 сил и 729 ньютон-метров.
Фото: BMW
Базовом eDrive40 положена 400-вольтовая батарея на 83,9 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода до 590 километров (WLTP). Та же батарея у M50 позволяет покрывать меньше – до 510 километров. Обе батареи поддерживают 200-киловаттную зарядку.
Главная особенность салона – экологичные материалы и “цифровой кокпит” с удлиненным сплошным экраном, который состоит из двух мониторов – 12,3-дюймового для приборов и 14,9-дюймового для мультимедийной системы iDrive. Последняя предлагает не только сенсорное управление, но и операции с помощью голосового помощника.
Фото: BMW
В оснащение i4 входит широкий список электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль с функциями Stop&Go и распознавание дорожных знаков. Вспомогательная электроника полагается на три камеры, один передний и четыре боковых радара, что обеспечивает электрокару второй уровень автономности.
Еще одна особенность BMW i4 – озвучивание работы электромотора, искусственно созданное известным немецким композитором Хансом Циммером.
Вместе с раскрытием технических подробностей, BMW обнародовала цены на i4 в Европе, где электрокар будет стоить от 58 300 до 69 900 евро, в зависимости от страны.
Фото: BMW
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