Аэропорт «Ужгород» принял первый регулярный рейс за последние 2 года

В среду, 2 июня, аэропорт Ужгород принял первый регулярный рейс из Киева после 2-летнего перерыва. Его выполнила авиакомпания «Роза Ветров» из аэропорта Борисполь на турбовинтовом 72-местным самолете ATR 72−600.

Об этом пишет avianews.

По словам директора аэропорта Олега Коцюбы, из Киева прибыл 51 пассажир, обратно в столицу вылетели 30 человек.

«Даже по оценкам авиакомпании — это неплохая загрузка. И продажи на будущие даты дают оптимизм, что самолет будет загружен», — сказал Коцюба.

В некоторые дни при низкой загрузке «Роза Ветров» может ставить на маршрут 48-местные реактивные самолеты Embraer 145, рассказал представитель авиакомпании Александр Тришкин. По его словам, в парке «Розы Ветров» четыре ATR 72−600 и два Embraer 145. Еще два ATR 72−600 поступят в июле.

Роза Ветров будет летать из Киева в Ужгород по понедельникам, средам и пятницам по следующему расписанию:

Киев 09:30 → Ужгород 11:30;

Ужгород 12:20 → Киев 14:10.

«Такое расписание сформировано, исходя из возможностей авиакомпании, расписания других рейсов, которые выполняет этот борт. „Роза Ветров“ хочет подвезти пассажира под более дальние рейсы из Киева», — объяснил Коцюба.

Директор аэропорта признал, что такой график неудобен для чиновников и бизнесменов региона для полетов в столицу.

«Мы будем работать с другими авиакомпаниями для более удобного времени, чтобы люди могли вылетать утром в Киев, решать свои вопросы и после обеда возвращаться в Ужгород», — рассказал Коцюба.

Аэропорт уже провел переговоры с туристическими компаниями о запуске чартерных рейсов из Ужгорода на море — в Турцию, Египет, Хорватию, Черногорию.

По словам директора аэропорта, это непростой путь, но работа продолжается. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 2038 метров — этого достаточно для приема самолетов Boeing 737, которые могли бы совершать чартеры.

Сейчас в аэропорту завершают работы над расширением рулежной дорожки и стоянки самолетов. Из-за этого в ближайшие недели пассажиры будут высаживаться из самолета прямо на взлетно-посадочную полосу, а затем их будут доставлять к терминалу на автобусе.

С 9 сентября окончательно вступит в силу соглашение между Украиной и Словакией, которое позволит совершать посадку в Ужгороде по приборам. Благодаря этому при незначительном ухудшении видимости самолеты все равно смогут заходить на посадку, а не уходить во Львов.

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