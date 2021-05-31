Украли 9 млн грн: СБУ разоблачила киберпреступников в присвоении средств вкладчиков под видом «инвестиций»

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киберпреступников на присвоении средств украинских и иностранных вкладчиков под видом «международных инвестиций» на общую сумму 9 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты СБУ разоблачили подпольный телекоммуникационный центр, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

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Преступный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Дельцы создали специальное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» веб-ресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.



Фото: СБУ

Организаторы заманивали вкладчиков на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. После этого они звонили им с подмененных заграничных номеров и выманивали средства якобы для инвестиций.

После этого злоумышленники переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» — людей, банковские карты которых являются «транзитными» для присвоения средств.



Фото: СБУ

Преступники также зарабатывали на предоставлении услуг другим мошенническим проектам. Так, по информации СБУ, в мошенничество было вовлечено более 100 наемных работников.

Правоохранители провели обыски по месту расположения колл-центра, в ходе которых обнаружили компьютеры и мобильные устройства, образцы программного обеспечения, которые использовались для присвоения средств и вывода их на криптокошельки и другие доказательства незаконной деятельности.

Отмечается, что сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы.