Украли 9 млн грн: СБУ разоблачила киберпреступников в присвоении средств вкладчиков под видом «инвестиций»

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киберпреступников на присвоении средств украинских и иностранных вкладчиков под видом «международных инвестиций» на общую сумму 9 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Киберспециалисты СБУ разоблачили подпольный телекоммуникационный центр, организаторы которого присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.
Читайте также: СБУ разоблачила в столице фальшивомонетчиков, которые «работали» несколько лет
Преступный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Дельцы создали специальное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых «фишинговых» веб-ресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний.
Фото: СБУ
Организаторы заманивали вкладчиков на подконтрольные ресурсы через «ботсеть» рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. После этого они звонили им с подмененных заграничных номеров и выманивали средства якобы для инвестиций.
После этого злоумышленники переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалют, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых «денежных мулов» — людей, банковские карты которых являются «транзитными» для присвоения средств.
Фото: СБУ
Преступники также зарабатывали на предоставлении услуг другим мошенническим проектам. Так, по информации СБУ, в мошенничество было вовлечено более 100 наемных работников.
Правоохранители провели обыски по месту расположения колл-центра, в ходе которых обнаружили компьютеры и мобильные устройства, образцы программного обеспечения, которые использовались для присвоения средств и вывода их на криптокошельки и другие доказательства незаконной деятельности.
Отмечается, что сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении участникам схемы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада ввела налог для интернет-гигантов4 ч. назад - 942 9
Ресторанному бизнесу предлагают уменьшить ставку НДСВчера, 14:38 - 547 8
Украина готовится к безвизу с ПеруВчера, 16:48 - 623 8
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек7 ч. назад - 7579 7
Суд взялся за дело о плате за транспортировку газа для населенияПозавчера, 10:15 - 1691 3
В Украине могут ввести НДС на продажу новостроек7 ч. назад - 7579 7
Межбанк: доллар и евро обваливаются — что будет дальше6 ч. назад - 4353 1
Межбанк: нестандартная ситуация. НБУ пришлось вмешатьсяВчера, 18:35 - 3298
Евросоюз меняет правила ввоза наличных денег3 ч. назад - 1312
Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется5 ч. назад - 1251
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Вчера, 17:10 - 294
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 516
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 733
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1874 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1844 7