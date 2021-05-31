Фонд госимущества продает еще один спиртзавод

30 июня состоится онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Мартыновского места проведения деятельности и хранения спирта ГП «Укрспирт».

По данным Фонда госимущества, стартовая цена спиртзавода составляет 31 млн 20 тыс. 226 грн, прием заявок на участие в онлайн-аукционе продлится до 29 июня.

Предприятие находится в с. Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.

Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15703,7 м², размер земельных участков – 79,57 га.

На 7 июня запланирован аукцион по продаже Караванского спиртзавода.

21 мая на повторных торгах был продан Вишняковский спиртзавод за 83,6 млн грн.

20 мая был приватизирован Иваньковский спиртзавод за 90 млн грн.

14 мая продан Рава-Русский спиртзавод почти за 32 млн грн.

В прошлом году Фонд госимущества продал 20 спиртзаводов на 1,3 млрд грн.

Всего государство выставит на продажу 41 спиртзавод, который входит в ГП «Укрспирт», и 37 заводов, которые входят в состав концерна «Укрспирт».