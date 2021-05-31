Представлен 5G-смартфон Vivo Y70t с процессором Exynos 880 и тройной камерой

Официально представлен смартфон среднего уровня Vivo Y70t с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G): устройство использует аппаратную платформу Samsung в паре с операционной системой FunTouch OS 10.5.

Применён процессор Exynos 880, который содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G76 MP5 и модем 5G. Объём оперативной памяти составляет 6 или 8 Гбайт, а накопитель рассчитан на хранение 128 или 256 Гбайт информации.

Экран смартфона обладает разрешением Full HD+ (2340 × 1080 точек), имея размер 6,53 дюйма по диагонали. В небольшом отверстии в левом верхнем углу этой панели установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.



Фото: Vivo

Сзади расположена тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макромодулем. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части.

Аппарат получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Новинка будет доступна в чёрном, белом и синем вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене от 270 долларов США.