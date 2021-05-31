«Оператор ГТС Украины» рассказал, сколько стоит содержание транзитной трубы

Эксплуатация украинской газотранспортной системы обходится «ОГТСУ» около $1 млрд ежегодно, и ее содержание нецелесообразно без долгосрочного контракта на транзит газа.

«Украинская ГТС — это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно $1 млрд в год», — сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях «качай или плати» поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

«Для Украины экономически нецелесообразно за средства украинских потребителей содержать такую масштабную транзитную инфраструктуру без наличия долгосрочного транзитного контракта «качай или плати», — отметил глава «Оператора ГТС».

Он также напомнил, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе. Следующий аукцион состоится 5 июля.