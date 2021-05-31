Малый бизнес сможет открывать счета дистанционно

Не только физлица, но и предприниматели не будут приходить в банк, чтобы стать его клиентами.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

«В ближайшее время планируем запустить удаленную идентификацию для МСБ, что позволит открывать счета без посещения отделений», – сказал Родион Морозов.

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Однако личное живое общение с клиентом нельзя заменить чат-ботом, который общается по алгоритму.

«Я считаю, что дистанционное обслуживание – это набор сервисов, но ни в коем случае не полный переход в онлайн», – объяснил банкир.

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