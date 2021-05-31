За $65 млн Укрпочта строит два сортировочных центра во Львове и Ивано-Франковске

Компания Укрпочта объявила два тендера на строительство хаба во Львове и депо в Ивано-Франковске, общей стоимостью $ 65 млн.
Об этом в Facebook сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.
По его словам, во Львове на участке в 8 га планируется построить автоматический сортировочный центр (хаб) площадью 26 тыс. кв. м — общей стоимостью $ 52 млн.
В Ивано-Франковске на участке в 3 га планируется построить сортировочный центр (депо), площадью 6 тыс. кв. м — общей стоимостью $ 13 млн.
«У нас много клиентов на западе Украины, и они (как и все остальные) заслуживают, чтобы получать качественные, современные услуги. Сегодня делаем первый, но уверенный шаг в этом направлении, где Львов станет центром, который отвечает за логистику Запада Украины и связующим звеном с Европой», — написал Смелянский.
Он также добавил, что Укрпочта после завершения строительства продаст некоторые свои здания в центральной части этих городов.
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