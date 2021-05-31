Meizu представила смарт-часы, которые полностью заряжаются за 45 минут

Китайская компания Meizu представила новые «умные» часы Meizu Watch.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 4,5-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением в 368 х 448 пикселей. Внутри также установлена батарея с мощностью в 420 мегаампер в час.
Общий вес Meizu Watch равен 69 грамм. Операционная память составляет 1Гб, а внутренняя – 8Гб.
Отмечается, что смарт-часы могут заряжаться до 35% всего за 15 минут, что будет достаточным для работы в течение одного дня. При этом полная зарядка до 100% продлится 45 минут.
Фото: GSM Arena
Благодаря Meizu Watch пользователи смогут отвечать на звонки, отправлять сообщения и даже слушать музыку без помощи смартфона.
Среди прочего «умные» часы, в частности, поддерживают Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC, а также измеряют сердечный ритм и контролируют уровень кислорода в крови.
Устройство, доступное в цветах черного оттенка и мяты, стоит 235 долларов США.
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