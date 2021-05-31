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Как получить информацию из государственных реестров и сколько это стоит

Как получить информацию из государственных реестров и сколько это стоит

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, как получить информацию из государственных реестров. Прежде всего следует отметить, что большинство информации можно получить онлайн в несколько кликов мышкой.

Реестры и цена данных:

  • Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Получить информацию Вы можете, указав: – для физического лица – фамилию, имя, отчество, РНУКНП (ранее – идентификационный код или ИНН), паспортные данные;
    - для юридического лица – полное наименование, сокращенное наименование, код ЕГРПОУ;
    - для обособленного подразделения юридического лица – полное наименование, код ЕГРПОУ.

Стоимость услуги – бесплатно. А за получение дополнительных сведений вы должны уплатить 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

  • Результат предоставления административной услуги государственным регистратором можно проверить по ссылке. В форму поиска необходимо ввести «Код доступа». Его можно получить у государственного регистратора, сотрудника ЦПАУ после подачи заявления на государственную регистрацию.

Стоимость услуги – бесплатно.

  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Получить информационную справку о зарегистрированных вещных правах вы можете по:
    - указанному адресу;
    - регистрационному номеру объекта недвижимости;
    - кадастровому номеру земельного участка;
    - идентификационным данным физического или юридического лица.

Стоимость услуги – 0,025 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а за получение в электронной форме – 0,0125 прожиточного минимума для трудоспособных лиц

  • Единый реестр доверенностей. Получить выписку в отношении себя Вы можете, обратившись с письменным запросом к любому государственному регистратору (государственные нотариальные конторы, государственные нотариальные архивы, частные нотариусы) со следующими документами:
    - заявлением;
    - паспортным документом (паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, национальный паспорт иностранного гражданина, паспорт иностранного гражданина для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу);
    - ИНН.

Стоимость услуги – за получение полной выписки – 34 грн, за получение сокращенной выписки – 25,50 грн.

  • Единый реестр должников. Поиск ведется по фамилии, имени, отчеству должника, регистрационному номеру учетной карточки плательщика налогов, дате его рождения и категории взыскания.

Стоимость услуги – бесплатно. В сформированном документе вы увидите, кем был выдан документ, данные исполнителя, номер исполнительного производства и категорию взыскания.

По материалам Finance.UA
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