Как получить информацию из государственных реестров и сколько это стоит

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции рассказали, как получить информацию из государственных реестров. Прежде всего следует отметить, что большинство информации можно получить онлайн в несколько кликов мышкой.
Реестры и цена данных:
Стоимость услуги – бесплатно. А за получение дополнительных сведений вы должны уплатить 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Стоимость услуги – бесплатно.
Стоимость услуги – 0,025 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а за получение в электронной форме – 0,0125 прожиточного минимума для трудоспособных лиц
Стоимость услуги – за получение полной выписки – 34 грн, за получение сокращенной выписки – 25,50 грн.
Стоимость услуги – бесплатно. В сформированном документе вы увидите, кем был выдан документ, данные исполнителя, номер исполнительного производства и категорию взыскания.
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