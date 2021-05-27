На зарплаты депутатов XIX созыва потратили более 300 млн гривен

На депутатов девятого созыва за весь период работы Верховной Рады было потрачено более 300 миллионов гривен, только на зарплаты ушло более 105 млн. При этом материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн.

Об этом говорят данные, обнародованные гражданской сетью ОПОРА и рассчитанные согласно затратам, размещенным на портале открытых данных ВР.

На что тратили средства:

наибольшее количество средств — это категория «заработных плат» — более 105 млн гривен. На втором месте — возмещение расходов на выполнение депутатских полномочий — 75,4 млн грн;

проживание депутатов обошлось в 57,4 млн грн, а проезд по Украине — 46,9 млн грн. На оплату отпусков направлено чуть больше 16,6 млн грн;

материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн. Примерно такая же сумма направлена и на зарубежные командировки — 3,2 млн грн.

Наименьшие категории расходов: командировка по Украине — 522 тысяч гривен и аренда помещений — лишь чуть меньше 24 тысяч гривен.

Стоит отметить, что ряд народных депутатов также сделали из своих заработных плат 145 благотворительных взносов на более 4 млн грн.

Получатели средств. Согласно расходам, размещенным на портале открытых данных Верховной Рады, Гражданская сеть ОПОРА подсчитала суммы средств, которые были направлены в пользу парламентариев. В частности, это заработная плата, проживание, средства на выполнение депутатских полномочий, проезд по Украине, отпуск и тому подобное.

Кто получал больше всего:

так, наибольшая сумма средств была направлена в пользу Ивана Калаура (Слуга народа) — 2 млн 136 тысяч гривен.

на втором месте Анатолий Драбовский (Слуга народа) — 2 млн 119 тысяч гривен;

на третьем — Роман Лозинский (Голос) — 1 млн 995 грн;

в пятерку лидеров также вошли Роман Соха (Слуга народа) — 1 млн 948 грн и Александр Ковальчук (Слуга народа) — 1 млн 917 тысяч гривен.

Кстати, у всех лидеров выплаты на выполнение депутатских полномочий были выше заработной платы.

Так, по общей сумме полученной заработной платы лидером также является Иван Калаур — 767 тысяч гривен. На втором и третьем месте его коллеги по фракции — Евгений Пивоваров (761 тысяча) и Сергей Кальченко (736 тысяч).

Материальная помощь. В целом материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн (всего более 190 получателей).

В свою очередь, наибольшую сумму помощи получила Наталия Приходько (Оппозиционная платформа — За жизнь). Так, пособие по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года для нее составило более 168 тысяч гривен.

Чуть меньшую сумму помощи получила Анна Скороход («За майбутнє») — более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога («За майбутнє») — свыше 125 тысяч гривен и Любовь Шпак (Слуга народа) — 122 тысячи гривен.

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-народный депутат Зиновий Андрийович, свыше 81 тысячи — Анжелика Лабунская (ВО «Батькивщина»), более 69 тысяч — Николай Кучер (группа «Довира») и более 60 тысяч Олег Макаров («Голос»).