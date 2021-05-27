Суд закрыл производство против Приватбанка - применил «антиколомойский» закон

Хозяйственный суд закрыл производство по иску экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета и применил нормы «антиколомойского» закона.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Дубилет подал иск к ПриватБанку, Минфину и Фонду гарантирования о признании недействительными договора о покупке акций от
Как сообщила пресс-служба банка, по результатам судебного заседания судом объявлена вступительная и резолютивная часть постановления о закрытии производства по делу.
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Основанием стал п. 7 заключительных и переходных положений так называемого «антиколомойского» закона № 590 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности».
В Приватбанке отметили, что с учетом позиции Верховного Суда, это первое судебное решение Хозсуда среди более 50 судебных дел, инициированных экс-акционерами банка о признании его национализации, которое принято с применением «банковского» закона.
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