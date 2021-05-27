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Суд закрыл производство против Приватбанка - применил «антиколомойский» закон

Суд закрыл производство против Приватбанка - применил «антиколомойский» закон

Хозяйственный суд закрыл производство по иску экс-главы правления Приватбанка Александра Дубилета и применил нормы «антиколомойского» закона.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Дубилет подал иск к ПриватБанку, Минфину и Фонду гарантирования о признании недействительными договора о покупке акций от 20.12.2016 и договора купли-продажи акций банка от 31.12.2016, на основании которого Украина национализировала банк в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба банка, по результатам судебного заседания судом объявлена вступительная и резолютивная часть постановления о закрытии производства по делу.

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Основанием стал п. 7 заключительных и переходных положений так называемого «антиколомойского» закона № 590 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности».

В Приватбанке отметили, что с учетом позиции Верховного Суда, это первое судебное решение Хозсуда среди более 50 судебных дел, инициированных экс-акционерами банка о признании его национализации, которое принято с применением «банковского» закона.

Справка Finance.ua:

  • 21 мая 2020 года Президент Владимир Зеленский утвердил своей подписью так называемый антиколомойский законопроект о банках.
  • Правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации Приватбанка и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
  • Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
По материалам Економічна Правда
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