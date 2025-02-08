В Украине разрабатывают «спецконтракт» для добровольцев от 18 до 24 лет для службы в армии — Finance.ua

В Украине разрабатывают «спецконтракт» для добровольцев от 18 до 24 лет для службы в армии
В Украине разрабатывается специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Читайте также
«Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны… работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация», — отметил президент.
О «специальном контракте»
Зеленский объяснил, что это будет «специальный контракт» сроком на 1 год, в котором «будет много льгот».
«Там много преференций: есть денежное довольствие — оно очень высокое, и возможность бесплатного образования и кредита для дома. То есть для молодого человека там такой пакет», — сказал он.
Президент пообещал, что детали будут обнародованы в ближайшее время.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, экскомандир 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса сообщал, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы привлечь к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.
Пройти опрос
Поделиться новостью