В Украине разрабатывают «спецконтракт» для добровольцев от 18 до 24 лет для службы в армии — Finance.ua

В Украине разрабатывают «спецконтракт» для добровольцев от 18 до 24 лет для службы в армии Сегодня 15:34 — Казна и Политика

В Украине разрабатывают «спецконтракт» для добровольцев от 18 до 24 лет для службы в армии

В Украине разрабатывается специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Боевые бригады, опытные, вместе с Министерством обороны… работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться, это не мобилизация», — отметил президент.

О «специальном контракте»

Зеленский объяснил, что это будет «специальный контракт» сроком на 1 год, в котором «будет много льгот».

«Там много преференций: есть денежное довольствие — оно очень высокое, и возможность бесплатного образования и кредита для дома. То есть для молодого человека там такой пакет», — сказал он.

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Президент пообещал, что детали будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, экскомандир 93 отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Павел Палиса сообщал, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы привлечь к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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Українська правда По материалам:

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