Сезонные работники: их права и порядок оформления

Сезонными следует считать работников, принимаемых на сезонные работы, то есть на работы, которые в силу природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определенного периода, не превышающего шести месяцев, и которые включены в перечень сезонных работ.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
В Списке сезонных работ и сезонных отраслей не указываются конкретные профессии, должности сезонных работников и не детализированы сезонные работы. В связи с этим перечень таких профессий, должностей и конкретных видов сезонных работ, а также продолжительность, дату начала и окончания таких работ рекомендуется предприятиям устанавливать в коллективном договоре или другом локальном документе.
Трудовые договоры с сезонными работниками являются срочными трудовыми договорами, поскольку такие договоры заключаются:
Трудовой договор при приеме на сезонные работы может быть заключен на срок, не превышающий продолжительности сезона и не более чем на шесть месяцев, для выполнения временных работ – на срок не более двух месяцев, а для замещения временно отсутствующего работника – не более четырех месяцев.
При оформлении трудовых отношений с сезонным работником работодатель должен предупредить о сезонном характере работы, о чем должно быть указано в заявлении работника о приеме на работу и в приказе о приеме на работу.
Оплата труда. Выплата зарплаты за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда должна производиться не ниже минимальной заработной платы. Сезонные работники имеют право на оплату времени отпусков, временной нетрудоспособности, также им предоставляются гарантии и компенсации в связи со служебными командировками.
Оплата временной нетрудоспособности сезонных работников:
Порядок увольнения сезонного работника:
Если же по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.
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