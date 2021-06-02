Сезонные работники: их права и порядок оформления

Сезонными следует считать работников, принимаемых на сезонные работы, то есть на работы, которые в силу природных и климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определенного периода, не превышающего шести месяцев, и которые включены в перечень сезонных работ.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

В Списке сезонных работ и сезонных отраслей не указываются конкретные профессии, должности сезонных работников и не детализированы сезонные работы. В связи с этим перечень таких профессий, должностей и конкретных видов сезонных работ, а также продолжительность, дату начала и окончания таких работ рекомендуется предприятиям устанавливать в коллективном договоре или другом локальном документе.

Трудовые договоры с сезонными работниками являются срочными трудовыми договорами, поскольку такие договоры заключаются:

на период выполнения определенной работы;

на определенный срок, устанавливаемый по соглашению сторон.

Трудовой договор при приеме на сезонные работы может быть заключен на срок, не превышающий продолжительности сезона и не более чем на шесть месяцев, для выполнения временных работ – на срок не более двух месяцев, а для замещения временно отсутствующего работника – не более четырех месяцев.

При оформлении трудовых отношений с сезонным работником работодатель должен предупредить о сезонном характере работы, о чем должно быть указано в заявлении работника о приеме на работу и в приказе о приеме на работу.

Оплата труда. Выплата зарплаты за выполненную работником месячную, а также почасовую норму труда должна производиться не ниже минимальной заработной платы. Сезонные работники имеют право на оплату времени отпусков, временной нетрудоспособности, также им предоставляются гарантии и компенсации в связи со служебными командировками.

Оплата временной нетрудоспособности сезонных работников:

в случае наступления временной нетрудоспособности, сезонные работники наравне с другими работниками предприятия имеют право на оплату листка нетрудоспособности;

однако, в случае заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, пособие предоставляется не более чем за 75 календарных дней в течение календарного года; в случае трудового увечья или профессионального заболевания – выплачивается на общих основаниях.

Порядок увольнения сезонного работника:

в связи с окончанием работы, а следовательно, срока трудового договора сезонный работник подлежит увольнению. Для этого не требуется его заявление на увольнение и предупреждение работодателя о последующем увольнении работника по указанному основанию;

сезонный трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, которые препятствуют выполнению работы по договору, нарушения собственником или уполномоченным им органом законодательства о труде, коллективного или трудового договора.

Если же по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

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