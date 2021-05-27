Украина готовится к безвизу с Перу

Кабинет Министров Украины утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу.
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. Также граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в году.
Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Отметим, что само соглашение было заключено еще в ноябре прошлого года.
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