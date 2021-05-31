Производитель Foxconn анонсировал создание «аккумулятора будущего»

Автопроизводители считают, что развитие аккумуляторных технологий является важным фактором, способствующим наращиванию производственных мощностей. Автоконцерны Европы, Северной Америки, Японии, Кореи и Китая активно участвуют в исследованиях и разработках новых технологий, которые в будущем смогут обеспечить создание надежных и экологически чистых моделей. Однако тайваньские производители аккумуляторов диктуют правила на рынке, потому что не опираются на известные бренды и богатые природные ресурсы.
Большая часть тайваньских поставщиков собирает модули аккумуляторов для тайваньской индустрии ИКТ. Например, Simplo, Dynapack и Celxpert создают батареи для бытовой электроники, а также смарт-гаджетов. Но в последние годы они начали заниматься аккумуляторами и для электромобилей.
Помимо компаний-сборщиков модулей, Тайвань имеет поставщиков анодных и катодных материалов. Поставщики предоставляют материалы компаниям-клиентам, которые производят батареи на основе различных технологий, но в основном тем, кто специализируется на тройных литий-ионных батареях и литий-железо-фосфатных батареях (LFP).
Сегодня ведущие игроки рынка делают ставку на аккумуляторы с более высокой плотностью энергии, быстрой зарядкой, меньшим весом. При этом они ищут пути для удешевления продукта. Если им удастся добиться желаемого, то вряд ли литий-ионные батареи и батареи LFP смогут сохранить свои позиции лидеров на глобальном рынке.
Большинство производителей возлагают большие надежды на твердотельные батареи, которые заменят литий-ионные. В твердотельных используется твердый электролит вместо жидкого, что значительно снижает риски коротких замыканий и несчастных случаев. За счет упаковки анода и катода повышенной мощности, твердотельные аккумуляторы также обеспечивают более высокую плотность энергии, что позволяет им превосходить тройные литий-ионные батареи с точки зрения времени зарядки, рабочей температуры и долговечности элементов.
Недавно производитель Foxconn официально заявил о том, что планирует начать активное тестирование прототипов твердотельных аккумуляторов к концу 2021 года. А уже в 2024 году сможет поставить их производство на поток.
ProLogium, еще один тайваньский разработчик, уже совместно с китайскими компаниями FAW Group, Enovate Motors, NIO и Aiways активно исследует это же направление.
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