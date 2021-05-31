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Производитель Foxconn анонсировал создание «аккумулятора будущего»

Производитель Foxconn анонсировал создание «аккумулятора будущего»

Автопроизводители считают, что развитие аккумуляторных технологий является важным фактором, способствующим наращиванию производственных мощностей. Автоконцерны Европы, Северной Америки, Японии, Кореи и Китая активно участвуют в исследованиях и разработках новых технологий, которые в будущем смогут обеспечить создание надежных и экологически чистых моделей. Однако тайваньские производители аккумуляторов диктуют правила на рынке, потому что не опираются на известные бренды и богатые природные ресурсы.

Большая часть тайваньских поставщиков собирает модули аккумуляторов для тайваньской индустрии ИКТ. Например, Simplo, Dynapack и Celxpert создают батареи для бытовой электроники, а также смарт-гаджетов. Но в последние годы они начали заниматься аккумуляторами и для электромобилей.

Помимо компаний-сборщиков модулей, Тайвань имеет поставщиков анодных и катодных материалов. Поставщики предоставляют материалы компаниям-клиентам, которые производят батареи на основе различных технологий, но в основном тем, кто специализируется на тройных литий-ионных батареях и литий-железо-фосфатных батареях (LFP).

Сегодня ведущие игроки рынка делают ставку на аккумуляторы с более высокой плотностью энергии, быстрой зарядкой, меньшим весом. При этом они ищут пути для удешевления продукта. Если им удастся добиться желаемого, то вряд ли литий-ионные батареи и батареи LFP смогут сохранить свои позиции лидеров на глобальном рынке.

Большинство производителей возлагают большие надежды на твердотельные батареи, которые заменят литий-ионные. В твердотельных используется твердый электролит вместо жидкого, что значительно снижает риски коротких замыканий и несчастных случаев. За счет упаковки анода и катода повышенной мощности, твердотельные аккумуляторы также обеспечивают более высокую плотность энергии, что позволяет им превосходить тройные литий-ионные батареи с точки зрения времени зарядки, рабочей температуры и долговечности элементов.

Недавно производитель Foxconn официально заявил о том, что планирует начать активное тестирование прототипов твердотельных аккумуляторов к концу 2021 года. А уже в 2024 году сможет поставить их производство на поток.

ProLogium, еще один тайваньский разработчик, уже совместно с китайскими компаниями FAW Group, Enovate Motors, NIO и Aiways активно исследует это же направление.

По материалам Фокус
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