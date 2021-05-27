За пять месяцев ОВГЗ-портфель нерезидентов вырос на 15%

За пять месяцев 2021 года объем ОВГЗ в собственности иностранных инвесторов увеличился на 15% – до 97 млрд гривен.
По данным НБУ, с января по май нерезиденты существенно нарастили вложения в облигации внутреннего госзайма, увеличив портфель ОВГЗ на 12,6 млрд гривен (+15%) – до 97 млрд гривен.
Заметный прирост бумаг в течение пяти месяцев 2021-го был зафиксирован также в портфеле физлиц (+5,8 млрд гривен или 53,8%) и территориальных общин (+12 млн гривен или 6,7%).
В то же время, объем облигаций внутреннего госзайма в собственности юрлиц в этот период уменьшился на 20,2% (-11,5 млрд гривен), тогда как НБУ сократил ОВГЗ-портфель в январе-мае на 1,8% (-5,8 млрд гривен), а банки – на 0,4% (-2,1 млрд гривен).
Всего, по данным регулятора, объем ОВГЗ в обращении за 5 месяцев снизился на 0,1% (-975 млн гривен).
Что же касается итогов мая, то общий объем облигаций в обращении сократился на 0,7% или на 6,7 млрд гривен и к началу текущего месяца составил 990,8 млрд грн.
Так, банки в прошлом месяце уменьшили ОВГЗ-портфель на 1,6% (-8,15 млрд гривен), сократив объем бумаг в своей собственности до 512,4 млрд гривен.
В мае объем облигаций уменьшился также в собственности НБУ (до 318,8 млрд гривен) и территориальных общин (до 192,2 млн гривен). Сокращение ОВГЗ-портфеля НБУ в прошлом месяце составило 0,7% (-2,2 млрд гривен), а территориальных общин – 27,7% (-73,8 млн гривен).
В то же время, объем облигаций в собственности юрлиц, физлиц и нерезидентов в этот период вырос: до 45,6 млрд, 16,8 млрд и 97 млрд гривен соответственно. Так, ОВГЗ-портфель юрлиц в мае увеличился на 4,6% (+2 млрд гривен), физлиц – на 5,1% (+822,7 млн гривен), а нерезидентов – на 0,9% (+877 млн гривен).
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