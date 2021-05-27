Депутаты поддержали за основу запрет продажи лекарств детям

Верховная Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №5122.

Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ «О лекарственных средствах».

Устанавливается запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при условии предъявления документа, удостоверяющего его возраст.

Напомним, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал одобрить соответствующий проект за основу и в целом.

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