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Рада упростила выплату компенсаций медикам

Рада упростила выплату компенсаций медикам

В Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная Рада одобрила соответствующий законопроект № 5415 в целом.

«За» проголосовали 337 нардепов.

Речь идет о страховых выплатах медикам, получившим инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что ситуация с проведением таких выплат сейчас абсолютно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.

Вносится изменение в статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней».

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. Закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.

Напомним, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде одобрить этот законопроект.

По материалам РБК-Украина
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