Tesla будет покупать в Австралии литий и кобальт на сумму более $ 1 млрд в год

Американский производитель электрокаров Tesla заявил, что будет тратить более $ 1 млрд в год на сырье для аккумуляторов из Австралии, учитывая надежную горнодобывающую промышленность страны и ответственную производственную практику.

Об этом пишет Reuters.

«Мы ожидаем, что наши расходы на австралийские полезные ископаемые вырастут до более чем $ 1 млрд в год в течение следующих нескольких лет», – говорит глава совета директоров Tesla Робин Денхолм.

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Она добавила, что автопроизводитель уже закупает три четверти своего литиевой сырья из Австралии и более трети своего никеля, не уточняя суммы в долларах.

«Австралийские горнодобывающие компании имеют хорошую репутацию, большой опыт и профессионализм. Их выбирают производители, которые все больше обеспокоены удовлетворением как сегодняшних, так и будущих требований ESG», – сказала Денхолм.