Tesla будет покупать в Австралии литий и кобальт на сумму более $ 1 млрд в год

Американский производитель электрокаров Tesla заявил, что будет тратить более $ 1 млрд в год на сырье для аккумуляторов из Австралии, учитывая надежную горнодобывающую промышленность страны и ответственную производственную практику.
Об этом пишет Reuters.
«Мы ожидаем, что наши расходы на австралийские полезные ископаемые вырастут до более чем $ 1 млрд в год в течение следующих нескольких лет», – говорит глава совета директоров Tesla Робин Денхолм.
Читайте также: Маск рассказал, почему дорожают электрокары Tesla
Она добавила, что автопроизводитель уже закупает три четверти своего литиевой сырья из Австралии и более трети своего никеля, не уточняя суммы в долларах.
«Австралийские горнодобывающие компании имеют хорошую репутацию, большой опыт и профессионализм. Их выбирают производители, которые все больше обеспокоены удовлетворением как сегодняшних, так и будущих требований ESG», – сказала Денхолм.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готовится к безвизу с ПеруВчера, 16:48 - 270 8
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты трудаВчера, 14:01 - 1298 8
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движенияВчера, 09:30 - 1827 8
У нас есть идея о собственном заводе по переработке нефти — заместитель главы ОПВчера, 12:15 - 902 5
Ресторанному бизнесу предлагают уменьшить ставку НДСВчера, 14:38 - 216 4
Нардепы снова взялись за пенсионный возраст украинцев: зарегистрирован новый законопроектВчера, 12:01 - 2428 2
Межбанк: нестандартная ситуация. НБУ пришлось вмешатьсяВчера, 18:35 - 2000
На дорогах Украины появятся радары с фиксацией скорости движенияВчера, 09:30 - 1827 8
Рынок новых легковых авто в мае: что покупали украинцы и какая модель стала самой популярнойВчера, 08:02 - 1682
Дія.City. Какими будут налогообложение айтишников и нагрузка на фонд оплаты трудаВчера, 14:01 - 1298 8
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)Вчера, 17:10 - 124
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 447
В Японии представили кольца для оплаты покупок (фото)27.05.2021, 12:31 - 694
Porsche заявил об успешной разработке «чистого бензина»24.05.2021, 10:10 - 1830 10
Маск заговорил о полетах за пределы Солнечной системы: что для этого нужно23.05.2021, 10:35 - 1778 7