По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,490 млн грн и 52,521 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 30), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,35−27,36 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 88,011 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,3700 — 44 445
27,3500 — 30 000
27,3500 — 10 000
27,3500 — 45 555
27,3500 — 30 000
27,3400 — 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,3500 — 20 000
27,3600 — 20 000
27,3600 — 15 000
27,3600 — 30 777
27,3600 — 20 000
27,3600 — 20 000
27,3600 — 20 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3743 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,3355 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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