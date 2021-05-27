По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,490 млн грн и 52,521 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (51 и 30), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,35−27,36 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 88,011 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,8000 — 2 222

27,3700 — 44 445

27,3500 — 30 000

27,3500 — 10 000

27,3500 — 45 555

27,3500 — 30 000

27,3400 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,3500 — 20 000

27,3600 — 20 000

27,3600 — 15 000

27,3600 — 30 777

27,3600 — 20 000

27,3600 — 20 000

27,3600 — 20 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,3743 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,3355 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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