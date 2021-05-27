Куда не стоит нести деньги: НКЦБФР обновила перечень сомнительных финансовых проектов

В рамках систематического мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты») Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила обращение от правоохранительных органов и юридических лиц касательно деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
С целью защиты прав инвесторов и проведения разъяснительной работы по защите прав потребителей финансовых услуг, на официальном веб-сайте комиссии обновлен список сомнительных инвестиционных проектов и добавлены следующие проекты:
В чем заключается подозрение? Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, или действуют по уже знакомому украинцам механизму — предоставление сверхбольшого процента кэшбека по выданным подарочным сертификатам.
Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». На данный момент общее количество составляет 64 проекта.
«В очередной раз призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства! Любую информацию относительно мошеннических действий на финансовом рынке просим сообщать в Комиссию или на еmail: md@nsssmc.gov.ua», — отмечают в НКЦБФР.
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